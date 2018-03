Nuggets fazem história na NBA; infelizmente O time do brasileiro Nenê estabeleceu uma marca histórica na noite desta sexta-feira. Mas isso não é nenhum motivo de orgulho. Ao perder para o Detroit Pistons, dentro de casa, por 97 a 66, o Denver Nuggets tornou-se a primeira equipe em 52 anos a não ter nenhum jogador marcando mais de dez pontos em um jogo. A última vez em que isso aconteceu foi na vitória do Fort Wayne Pistons sobre o Minneapolis Lakers por 19 a 18, no dia 22 de novembro de 1950. Nenê marcou apenas cinco pontos. Confira os demais resultados da noite: Miami Heat 102 x 96 Sacramento Kings Los Angeles Clippers 92 x 98 Memphis Grizzlies Philadelphia 76ers 97 x 88 Chicago Bulls Cleveland Cavaliers 106 x 97 Milwaukee Bucks Phoenix Suns 86 x 107 San Antonio Spurs Portland TrailBlazers 91 x 70 Utah Jazz