Nuggets perdem mais uma na NBA Depois de estar vencendo por quinze pontos de diferença na primeira metade do jogo, o Denver Nuggets, equipe do pivô brasileiro Nenê, acabou cedendo a vitória ao time de Minnesota Timberwolves por 89 a 75, nesta segunda-feira, em Minneapolis. Nenê teve uma atuação muito discreta, marcando apenas quatro pontos e pegando quatro rebotes durante a partida. Com mais essa derrota, a terceira seguida fora de casa, os Nuggets continuam segurando a lanterninha da Conferência Oeste e só têm desempenho melhor do que o Cleveland Cavaliers e o Toronto Raptors dentre todos os 29 da liga norte-americana de basquete. Confira os demais resultados da noite: Orlando Magic 86 x 101 Detroit Pistons Chicago Bulls 101 x 94 New York Knicks Houston Rockets 101 x 92 Boston Celtics Portland TrailBlazers 118 x 94 Cleveland Cavs Golden State Warriors 108 x 110 Memphis Grizzlies