Nuggets perdem para Jazz na NBA Uma partida emocionante terminou com uma vitória do Utah Jazz sobre o Denver Nuggets, time do brasileiro Nenê, na noite deste sábado em Salt Lake City pela NBA. O herói do jogo foi Carlos Arroyo, do Jazz, que marcou uma cesta no último segundo e garantiu a vitória de sua equipe por 85 a 83. Foi uma derrota dura de engolir para os Nuggets. O time perdia por 83 a 75 quando faltavam cinco minutos para o final da partida, conseguiu segurar o ataque do Utah durante todo esse tempo, empatou com uma cesta de Nenê, mas acabou cedendo a derrota no segundo final. Com o resultado, o Utah (com um recorde de 38 vitórias e 35 derrotas) passou à frente de Denver (38-37) na luta pela última vaga para os playoffs da Conferência Oeste. O Portland TrailBlazers (37-35) também está no páreo e, o dos três times, o Utah é que tem os compromissos mais difíceis pela frente. Se conseguirem a classificação, os Jazz marcarão presença nos playoffs pelo vigésimo-primeiro ano seguido, um recorde absoluto na NBA. Estes foram os outros resultados da noite: Atlanta Hawks 97 x 88 Chicago Bulls Cleveland Cavs 107 x 104 New Jersey Nets Detroit Pistons 100 x 85 New York Knicks San Antonio Spurs 105 x 76 Phoenix Suns Portland TrailBlazers 115 x 108 Seattle SuperSonics (na prorrogação) Los Angeles Clippers 82 x 98 Minnesota Timberwolves