Nuggets podem envolver Nenê em troca por Allen Iverson Há quatro anos no Denver Nuggets, o pivô brasileiro Nenê poderá ser envolvido numa troca com o Philadelphia 76ers. Isso porque o time do Colorado está interessado na contratação do armador Allen Iverson. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo jornal norte-americano Denver Post. Uma das principais estrelas da NBA, Iverson acertou nesta semana seu desligamento do Philadelphia após defender a franquia por 11 temporadas. Com vários jogadores com contrato até 2008 e duas escolhas no próximo draft, os Nuggets cederiam sua vaga na loteria de calouros mais o jogador brasileiro pelo armador - um quantia em dinheiro também pode ser oferecida. "Não falei com ninguém, não me perguntem nada", disse o técnico do Denver Nuggets, George Karl, que não quis comentar sobre o assunto. "Só existem rumores até agora. Se acontecer (a transferência), aconteceu", disse o ala Carmelo Anthony, destaque da equipe do Colorado. Iverson também está nos planos do Indiana Pacers, Boston Celtics e Minnesota Timberwolves. Ele vai receber nesta temporada a quantia de US$ 17,1 milhões e US$ 20 milhões na seguinte. Já Nenê, que recentemente recuperou-se de uma contusão no joelho, renovou em julho o seu contrato com o Denver Nuggets por mais seis temporadas. Ele vai ganhar US$ 10 milhões por ano.