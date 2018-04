Nuggets vence e continua vice-líder na NBA

O ala Carmelo Anthony liderou o ataque, com 25 pontos, e levou o Denver Nuggets à quarta vitória seguida nesta quarta-feira pela temporada regular da NBA: 110 a 93 contra o Portland Trail Blazers. Veja também: Bryant marca 30 pontos e dá a vitória ao Lakers O Nuggets (6-3) continua como vice-líder da Divisão Noroeste. Anthony teve o apoio do armador Allen Iverson, que somou 20 pontos e sete assistências. O brasileiro Nenê não jogou. O Trail Blazers (4-4) perdeu depois de quatro vitórias seguidas. O líder foi o ala LaMarcus Aldridge, com 15 pontos e nove rebotes.