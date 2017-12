Nuggets vencem a primeira na NBA e Nenê contunde o joelho O Denver Nuggets conseguiu anular o astro Allen Iverson, do Philadelphia Sixers, e registrou sua primeira vitória na temporada 2006/2007 da NBA: 108 a 101, na madrugada deste sábado. O pivô brasileiro Nenê marcou quatro pontos, ao acertar 2 de 5 arremessos, pegou dois rebotes, deu duas assistências e roubou uma bola. No entanto, ele contundiu o joelho ao se chocar com o companheiro Marcus Camby e virou problema para os próximos jogos. O placar foi resultado de uma marcação implacável sobre Iverson, que só acertou seis de 20 arremessos. Foi a terceira derrota consecutiva do Sixers, depois de abrir a campanha com três vitórias. O ala Carmelo Anthony marcou 31 pontos, além de pegar quatro rebotes e dar três assistências para o Nuggets. No Sixers, o cestinha foi o ala-armador Kyle Korver, com 23 pontos. Outros resultados Indiana Pacers 93 x 83 Orlando Magic; Washington Wizards 116 x 111 Milwaukee Bucks; Toronto Raptors 102 x 111 Atlanta Hawks; Charlotte Bobcats 85 x 99 Seattle Supersonics; Boston Celtics 100 x 107 Utah Jazz; New Jersey Nets 106 x 113 Miami Heat; Houston Rockets 103 x 94 New York Knicks; Portland Trail Blazers 92 x 93 New Orleans Hornets; Los Angeles Lakers 83 x 97 Detroit Pistons. Atualizado às 11h30