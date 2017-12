Nuggets vencem Magic na NBA De nada adiantou Tim McGrady, astro do Orlando Magic, registrar o recorde de pontos em uma só partida da temporada 2003-2004 da liga norte-americana de basquete (NBA) até o momento, marcando sozinho 51 pontos. Com a ajuda do brasileiro Nenê, que marcou 14 pontos, pegou seis rebotes e fez três assistências, o Denver Nuggets alegrou sua torcida e venceu a partida por 106 a 101. A vitória deixou os Nuggets com um recorde de 5-4 neste início de temporada, a melhor largada da franquia desde a distante temporada 94-95. Já para o time de Orlando, o começo da temporada não poderia ser pior: esta foi a oitava derrota da equipe em nove jogos. Confira os demais resultadas da noite: Boston Celtics 91 x 82 Cleveland Cavs New Jersey Nets 85 x 80 New York Knicks Miami Heat 105 x 101 Washington Wizards (na prorrogação) Indiana Pacers 101 x 78 Seattle SuperSonics Philadelphia 76ers 100 x 96 San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves 77 x 85 Utah Jazz Houston Rockets 90 x 85 Phoenix Suns Sacramento Kings 94 x 64 Toronto Raptors Los Angeles Lakers 94 x 89 Detroit Pistons Golden State Warriors 98 x 104 Los Angeles Clippers