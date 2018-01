Nuggets vencem Sixers na estréia de técnico Michael Cooper vai se lembrar desta passagem de ano como o dia em que ele conseguiu sua primeira vitória como técnico principal em uma equipe da NBA, a liga norte-americana de basquete. Cooper assumiu interinamente o comando do Denver Nuggets, time do brasileiro Nenê, na última terça-feira, quando o antigo técnico, Jeff Bzdelik, foi demitido depois de perder seis jogos seguidos. Na noite desta sexta-feira, jogando em casa e liderados por Carmelo Anthony, os Nuggets impuseram uma derrota por 97 a 92 aos visitantes do Philadelphia 76ers. Confira os demais resultados da noite: Boston Celtics 108 x 103 Washington Wizards Charlotte Bobcats 97 x 103 Seattle SuperSonics Utah Jazz 102 x 109 Sacramento Kings Los Angeles Clippers 79 x 98 San Antonio Spurs Houston Rockets 105 x 90 Milwaukee Bucks