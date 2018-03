Nuggets vencem Sonics por 124 a 119 O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), derrotou em casa o Seattle SuperSonics, em partida da noite desta terça-feira. Placar final: 124 a 119. Nenê marcou 19 pontos na vitória do Nuggets, com quatro assistências e dois rebotes. O cestinha do jogo foi Carmelo Anthony, companheiro de time de Nenê, que marcou 41 e pegou cinco rebotes. Foi a maior pontuação da carreira de Anthony. Veja os resultados das demais partidas da noite: Philadelphia Sixers 95 x 71 Golden State Warriors Milwaukee Bucks 95 x 86 Indiana Pacers Dallas Mavericks 126 x 109 Cleveland Cavaliers LA Lakers 107 x 88 New Orleans Hornets