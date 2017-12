NY Knicks perde a sexta consecutiva O New York Knicks perdeu na noite desta quinta-feira sua sexta partida consecutiva na NBA. Desta vez foi para o Miami Heats. O placar deixou clara a superioridade do time de Miami: 100 a 86. Com mais esta derrota, os Knicks ocupam apenas a 13ª colocação na Conferência Leste. O Miami também não vai bem. É apenas o 11º. A rodada da NBA teve ainda outros três jogos nesta quinta-feira: Cleveland 114 x 107 San Antonio (na prorrogação); Utah 114 x 70 Memphis e Phoenix 107 x 100 Indiana 100 (na prorrogação). Nesta sexta-feira à noite, mais 10 jogos: Portland x Toronto; Nova Jersey x Filadelfia, Charlotte x Boston, Seattle x Nova York, Orlando x Detroit, San Antonio x Minnesota, Washington x Chicago, Memphis x Denver, Indiana x L.A. Lakers e Sacramento x Golden State.