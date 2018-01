N.Y. Knicks vence o Seattle na NBA O NY Knicks venceu o Seattle por 101 a 92 na rodada da NBA encerrada na madrugada desta quarta-feira ee manteve a terceira colocação da Divisão do Atlântico, na Confederência Leste. O destaque da partida foi o armador Allan Houston, que marcou com 24 pontos. Com a derrota, o Seatlle permanece apenas na quinta posição na Divisião do Pacífico, na Conferência Oeste. O Sacramento Kings também foi bem e venceu o L.A. Clippers por 106 a 93, na prorrogação. O Sacramento éterceiro na Divisão do Pacífico, enquanto que os Clippers ocupam apenas a sexta posição. A rodada da NBA teve ainda os seguintes resultados: Toronto 101 x 89 Cleveland; Miami 103 x 95 Washington, Portland 95 x 87 San Antonio e Dallas 116 x 112 Vancouver.