O Brasil na 2ª fase do Sul-Americano A seleção brasileira masculina de basquete enfrenta a Colômbia na abertura da segunda fase do Sul-Americano de Valdivia, Chile, às 22 horas desta quarta-feira (com SporTV). Os outros jogos do Brasil serão contra o Peru (quinta-feira), o Uruguai (sexta-feira) e a Argentina (sábado). Os dois primeiros colocados decidem o título no domingo. Uruguai e Argentina são, teoricamente, os únicos rivais que podem tirar o título do Brasil.