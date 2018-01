O invicto Ribeirão pega o Pinheiros Pela segunda rodada do playoff das quartas-de-final do Campeonato Paulista Masculino de Basquete o COC/Ribeirão Preto, ainda invicto (soma 31 vitórias consecutivas), joga contra o Pinheiros, às 20 horas, no ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão. Os outros jogos da rodada: às 20 horas, Uniara/Fundesport x Winner/Limeira, em Araraquara, Mogi/UBC/Valtra x Leitor/FEOB/Casa Branca, em Mogi; às 20h45, Franca x Bauru (com ESPN Brasil).