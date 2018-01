O invicto Ribeirão perto da semifinal O time de Ribeirão Preto manteve a invencibilidade no Campeonato Masculino Paulista de Basquete, ao derrotar o Pinheiros, nesta quarta-feira à noite, por 102 a 82. A equipe do técnico Lula obteve a 32ª vitória consecutiva e abriu uma vantagem por 2 a 0 nos playoffs das quartas-de-final e fica a uma vitória das semifinais. Outro time que ficou perto da próxima fase foi Araraquara, que derrotou Limeira por 90 a 68, e lidera a série melhor-de-cinco por 2 a 0. Já a equipe de Franca igualou a disputa com Bauru, ao vencer por 93 a 79. Mogi também conseguiu empatar o duelo com Casa Branca, ao marcar 96 a 87. A terceira rodada das quartas-de-final será disputada nesta quinta-feira.