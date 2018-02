O invicto Uberlândia enfrenta Franca O Unit/Uberlândia entra em quadra pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete visando manter a invencibilidade. O time mineiro lidera o torneio com 11 vitórias (22 pontos), mas vai enfrentar o Franca Basquete, seis vezes campeão brasileiro, em quarto lugar, com 17 pontos (6 vitórias e 5 derrotas), às 20 horas, em Franca. Os outros jogos da 13ª rodada: às 19h30, Flamengo/Petrobras x Bandeirante/Irmãos Zen; às 20 horas, Ulbra x Pinheiros, Winner/Limeira x ACF/Campos, COC/Ribeirão Preto x Bauru Basquete, Habib?s/Casa Branca x Universo/Ajax, Uniara/Araraquara x Londrina/Aguativa; às 20h30, Mogi/UBC/D?avó x Universo/Minas (com SporTV).