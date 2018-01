O recordista Ribeirão está na final A equipe de Ribeirão Preto garantiu vaga na final do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, ao derrotar Franca, nesta sexta-feira à noite, em seu ginásio, por 77 a 71. Com este resultado, o time do técnico Lula fechou a série melhor-de-cinco, com três vitórias consecutivas. Foi a 36ª vitória consecutiva de Ribeirão, quebrando a marca de 35 vitórias seguidas de Franca, obtida em 1982. O adversário de Ribeirão na final sai do confronto entre Mogi e Araraquara. Mogi lidera a disputa por 2 a 1 e o quarto duelo será neste sábado, às 16 horas.