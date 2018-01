O recordista Ribeirão sai na frente O time do COC/Ribeirão saiu na frente na decisão do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, o Uniara/Araraquara, no ginásio do adversário, por 94 a 89 (56 a 50). Fernando, do COC, foi o cestinha da partida com 27 pontos, colaborando para a 37ª vitória consecutiva de sua equipe. O segundo jogo será sábado, em Ribeirão Preto, mesmo local da terceira partida, no domingo. Ao final da partida, o técnico Tom Zé, de Araraquara, reclamou da arbitragem e tentou agredir um dos juízes. Alguns torcedores atiraram garrafas de água dentro da quadra e uma delas atingiu a cabeça de Márcio, de Araraquara. Logo no primeiro quarto Ribeirão conseguiu abrir uma boa vantagem: 36 a 25. No segundo quarto, a impressão era de que a vitória já tinha dono. O COC marcou dez pontos seguidos contra nenhum de Araraquara e o placar chegou a apontar 46 a 25. Mas a equipe do técnico Tom Zé se recuperou e somou 15 pontos consecutivos, sem a defesa ser vazada. Ao final destes dez minutos, o placar estava em 56 a 50 para Ribeirão Preto. Araraquara liderou a partida no terceiro quarto, quando obteve 63 a 62. Mas com uma marcação mais forte, o time do técnico Lula voltou a dominar e fechou o período na frente: 72 a 67. No último quarto, o jogo se manteve equilibrado e o invicto Ribeirão manteve a vantagem: 94 a 89.