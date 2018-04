Obama recebe jogadores dos Lakers na Casa Branca

Fã de basquete, Barack Obama recebeu nesta segunda-feira os jogadores do Los Angeles Lakers, campeões da NBA na temporada passada. Na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos parabenizou a equipe por seu desempenho nas quadras e pelos seus serviços à comunidade - realizou uma clínica de treinamento para crianças em uma escola de Washington e tem ajudado as vítimas do terremoto no Haiti.

Durante o encontro, Obama classificou como "excelente" a final da temporada passada da liga norte-americana de basquete, quando o Lakers derrotou o Orlando Magic e conquistou o 15º título de sua história. O presidente também ficou empolgado por encontrar Phil Jackson, técnico do time de Los Angeles, que já foi campeão da NBA 10 vezes.

Com uma camisa do Lakers em mãos, o presidente fez questão de lembrar que seis das conquistas de Phil Jackson ocorreram quando ele era técnico do Chicago Bulls, time pelo qual Obama torce. "Você se lembra disso", brincou ele, ao falar com o antigo astro do Lakers, Magic Johnson, que perdeu a final de 1991 justamente para o Chicago Bulls.