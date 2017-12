Odom marca 23 pontos e ajuda Lakers a ganhar dos Bulls Lamar Odom converteu 23 pontos e pegou 10 rebotes que foram fundamentais para ajudar o Los Angeles Lakers a vencer o Chicago Bulls por 82 a 72, em um jogo cheio de altos e baixos na noite deste domingo, pela temporada regular da NBA. Andrew Bynum conseguiu marcar 12 pontos e 13 rebotes para os Lakers, antes de sair por ultrapassar o limite de faltas. Kobe Bryant anotou 18 pontos, seu total de pontos mais baixo desde que se recuperou de uma cirurgia no joelho direito, realizada em julho. O melhor marcador da temporada passada acertou cinco de seus 14 tiros depois de ter anotado 31 pontos na vitória do time contra Toronto, por 107 a 100. No entanto, os Lakers foram capazes de marcar mais e ganhar seu terceiro encontro consecutivo com o Chicago, também a quarta derrota consecutiva dos Bulls. O armador argentino Andrés Nocioni, do Chicago Bulls, impôs uma marca pessoal com 30 pontos. Ele acertou 11 de seus 22 tiros.