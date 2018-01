Oeste vence Leste no All-Star Game A 52ª edição do Jogo das Estrelas da NBA (All-Star Game), que aconteceu na noite deste domingo, em Atlanta (EUA), não poderia ter sido mais emocionante. A equipe da Conferência Oeste venceu a Conferência Leste por 155 a 145, depois de duas prorrogações, fato inédito até hoje em um Jogo das Estrelas. Além disso, a partida pode ter marcado a despedida do astro Michael Jordan do All-Star Game. Foi a 14ª participação do atleta que joga atualmente no Washington Wizards. Em 36 minutos que esteve em quadra pela equipe do Leste, Jordan marcou 20 pontos, entre eles a cesta que levou a partida para a primeira prorrogação, e se tornou o maior cestinha da história do All-Star. Michael Jordan foi escalado como reserva, mas na última hora Vince Carter, do Toronto Raptors, que foi um dos mais votados pelo público, cedeu o seu lugar na equipe titular do Leste para o astro. Jordan, que completará 40 anos no próximo dia 17, foi homenageado pela NBA e ovacionado pelas quase 20 mil pessoas que lotaram o ginásio. O jogador disse que sente uma paz interior sobre deixar de jogar. ?Posso ir para casa e me sentir em paz sobre abandonar o basquete. Quero agradecer a todos os fãs que me apoiaram ao logo da minha carreira?. Jordan declarou no início da temporada que este seria seu último ano como jogador. Kevin Garnett liderou o ataque da equipe do Oeste e foi o cestinha da partida, com 37 pontos. Garnett, do Minnesota Timberwolves, foi escolhido como MVP (o jogador mais valioso), título que Jordan conquistou três vezes, época em que jogava pelo Chicago Bulls. O armador dos Lakers, Kobe Bryant, foi outro destaque do Oeste, com 22 pontos. Pela equipe do Leste, além de Jordan, brilhou o talento de Allen Iverson, com 35 pontos, e de Tracy McGrady, com 29.