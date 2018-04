Oklahoma City Thunder derrota Hawks com ótima atuação de Durant

OKLAHOMA CITY - O Oklahoma City Thunder contou com mais uma atuação inspirada de Kevin Durant para conquistar a oitava vitória consecutiva na temporada 2013/2014 da NBA. Pela rodada de segunda-feira, em casa, o ala foi o cestinha da partida com 41 pontos e liderou a sua equipe no triunfo por 111 a 109 sobre o Atlanta Hawks.

O Thunder chegou a ter uma desvantagem de 14 pontos na partida, mas conseguiu a virada, com os 13 pontos anotados por Durant no último quarto. Quando faltavam 25s5 para o fim do duelo, o astro colocou a sua equipe em vantagem - 109 a 107, o que não acontecia desde os minutos iniciais da partida.

O Hawks ainda empatou o duelo com Paul Millsap, mas Durant definiu o triunfo do Thunder com uma cesta a 1s5 do fim. Assim, ampliou a série de vitórias da sua equipe, que lidera a Conferência Oeste da NBA com 36 vitórias e dez derrotas. Millsap marcou 23 pontos e foi o principal destaque do Hawks na partida. O time de Atlanta soma 23 vitórias em 44 partidas e está na quarta colocação no Leste.

Também pela rodada de segunda-feira da NBA, o Phoenix Suns derrotou, fora de casa, o Philadelphia 76ers por 124 a 113. Gerald Green foi o cestinha da partida com 30 pontos, o esloveno Goran Dragic anotou 24 e Miles Plumlee somou 14 pontos e 13 rebotes para o Suns, que fechou o primeiro quarto vencendo por 40 a 26.

O brasileiro Leandrinho Barbosa teve atuação discreta nos 20 minutos em que permaneceu em quadra, com nove pontos, dois rebotes e duas assistências. Assim, o Suns conquistou a sua 26ª vitória em 44 partidas e está na sétima colocação na Conferência Oeste.

Michael Carter-Williams somou 22 pontos e 11 assistências para o 76ers, enquanto Evan Turner marcou 21 pontos, assim como Thaddeus Young. Com 14 vitórias e 31 derrotas nesta temporada, a equipe da Filadélfia está em antepenúltimo lugar no Leste.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 113 x 124 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 103 x 104 Toronto Raptors

Chicago Bulls 86 x 95 Minnesota Timberwolves

Milwaukee Bucks 86 x 114 Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder 111 x 109 Atlanta Hawks

Utah Jazz 106 x 99 Sacramento Kings

Confira os jogos da rodada desta terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans

New York Knicks x Boston Celtics

Houston Rockets x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Washington Wizards

Los Angeles Lakers x Indiana Pacers