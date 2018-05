Oklahoma Thunder garante 2.º lugar do Oeste e pega o Memphis Grizzlies

OKLAHOMA CITY - Os playoffs da NBA tiveram os confrontos da primeira rodada definidos na noite de quarta-feira, quando se encerrou a temporada regular. O Oklahoma City Thunder assegurou a segunda colocação na Conferência Oeste com mais uma grande atuação de Kevin Durant na vitória por 112 a 111 sobre o Detroit Pistons, em casa. Agora, terá pela frente o Memphis Grizzlies.

Kevin Durant foi o cestinha da partida com 42 pontos, incluindo 21 no quarto período, para garantir o triunfo do Thunder, que chegou a estar perdendo por dez pontos de diferença. A equipe entrou em quadra pressionada por duas derrotas seguidas, o que a obrigava a vencer o Pistons para garantir a segunda colocação do Oeste, ameaçada pelo Los Angeles Clippers. E conseguiu com a 14ª partida nesta temporada em que Durant anotou ao menos 40 pontos.

Kentavious Caldwell-Pope marcou 30 pontos pelo Pistons, Greg Monroe somou 22, Kyle Singler fez 20 e Andre Drummond conseguiu o seu nono "double-double" na temporada, com 22 pontos e 13 rebotes.

O Thunder estreia nos playoffs no próximo sábado, diante do Grizzlies, que garantiu a sétima colocação na Conferência Oeste ao derrotar o Dallas Mavericks por 106 a 105, em casa, em duelo definido apenas na prorrogação. Mike Conley converteu dois tiros livres quando faltava 1s1 para o fim do tempo extra para assegurar o triunfo da equipe de Memphis.

Assim, o Grizzlies garantiu o sétimo lugar do Oeste ao conquistar a sua 50ª vitória na temporada. Além disso, a equipe obteve um recorde da franquia ao obter 14 vitórias consecutivas como mandante.

O prêmio para quem vencesse a partida de quarta-feira era evitar o San Antonio Spurs, o primeiro colocado do Oeste e dono da melhor campanha da temporada regular. O Grizzlies perdeu 14 de suas últimas 16 partidas contra o Spurs, e o Mavericks caiu em nove duelos consecutivos frente ao time de San Antonio. Agora, o time de Dallas vai desafiar esse retrospecto negativo nos playoffs da NBA.

O Spurs tinha assegurado há alguns dias o primeiro lugar do Oeste. Assim, os titulares ficaram por poucos minutos em quadra na derrota por 113 a 100 para o Los Angeles Lakers, em casa. O brasileiro Tiago Splitter atuou por 26 minutos, com 12 pontos, oito rebotes e uma assistência. Já o Lakers encerrou a sua pior campanha desde que está em Los Angeles com duas vitórias seguidas.

O Indiana Pacers já havia garantido o primeiro lugar da Conferência Leste da NBA e, com um time recheado de reservas, bateu o Orlando Magic por 101 a 86, fora de casa. Agora, o Pacers terá pela frente o Atlanta Hawks, que bateu o Milwaukee Bucks por 111 a 103, fora de casa, no dia em que o dono do Bucks, Herb Kohl anunciou a venda da equipe, que teve a pior campanha da temporada 2013/2014 da NBA.

O segundo lugar do Leste ficou com o Miami Heat, que utilizou os reservas e perdeu para o Philadelphia 76ers por 100 a 87, em casa. Os atuais bicampeões da liga norte-americana de basquete vão encarar o Charlotte Bobcats, sétimo do Leste, na primeira rodada dos playoffs.

Já o Chicago Bulls perdeu por 91 a 86 para o Bobcats, fora de casa, em duelo definido apenas na prorrogação, mas mesmo assim ficaram em quarto lugar no Oeste. Agora, a equipe terá pela frente o Washington Wizards, que derrotou o Boston Celtics por 118 a 102, em casa, para garantir a quinta colocação. O brasileiro Nenê Hilário atuou por 22 minutos, com 12 pontos, três rebotes e três assistências.

O time de Washington ultrapassou o Brooklyn Nets, que deu descanso aos seus titulares e perdeu para o Cleveland Cavaliers por 114 a 85, fora de casa. Em sexto lugar no Leste, o Nets vai medir forças nos playoffs com o Toronto Raptors, o terceiro colocado, que perdeu para o New York Knicks por 95 a 92, fora de casa.

Quarto do Oeste, o Houston Rockets perdeu para o New Orleans Pelicans, fora de casa, por 105 a 100, e agora vai encarar o Portland Trail Blazers, o quinto colocado, que derrotou o Los Angeles Clippers por 110 a 104, em casa.

O Clippers, terceiro do Oeste, vai medir forças com o Golden State Warriors, o sexto colocado, que bateu o Denver Nuggets por 116 a 112, fora de casa. Jordan Crawford brilhou pelo Warriors com 41 pontos.

Confira os confrontos de primeira rodada dos playoffs:

Conferência Leste:

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Miami Heat x Charlotte Bobcats

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

Washington Wizards x Chicago Bulls

Conferência Oeste:

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Bobcats 91 x 86 Chicago Bulls

Orlando Magic 86 x 101 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 106 x 105 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 103 x 111 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 130 x 136 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 105 x 100 Houston Rockets

Oklahoma City Thunder 112 x 111 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 100 x 113 Los Angeles Lakers

Boston Celtics 102 x 118 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 114 x 85 Brooklyn Nets

Miami Heat 87 x 100 Philadelphia 76ers

New York Knicks 95 x 92 Toronto Raptors

Portland Trail Blazers 110 x 104 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 99 x 104 Phoenix Suns

Denver Nuggets 112 x 116 Golden State Warriors

Confira os jogos que abrem os playoffs da NBA no próximo sábado:

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies