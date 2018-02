Okur estraga a noite de Wade e dá vitória ao Jazz

O ala-armador Dwyane Wade mostrou sua melhor atuação desde que voltou ao Miami Heat, mas o pivô turco Mehmet Okur foi melhor ainda e, com 25 pontos, levou o Utah Jazz à vitória por 110 a 101. A vitória foi a terceira consecutiva do Jazz (13 vitórias e 5 derrotas), líder da Divisão Sudoeste. Além disso, o time quebrou uma seqüência de sete derrotas para o Heat, iniciada em 15 de janeiro de 2004. Wade voltou a ser o jogador produtivo da última temporada, com 26 pontos e 10 assistências, mas não pôde evitar a derrota, a terceira consecutiva do Heat (4 vitórias e 13 derrotas).