Oladipo brilha e Pacers encerra série invicta do Cavaliers na NBA

A série de 13 jogos de invencibilidade do Cleveland Cavaliers na NBA chegou ao fim na noite desta sexta-feira. LeBron James até se destacou em Indianápolis, mas acabou sendo ofuscado pela grande atuação de Victor Oladipo, responsável por liderar o Indiana Pacers na vitória sobre os favoritos pelo placar de 106 a 102. Pela mesma rodada, o Golden State Warriors bateu o Detroit Pistons enquanto o Boston Celtics caiu diante do San Antonio Spurs.

Oladipo foi o cestinha da partida, ao marcar 33 pontos. Ele anotou ainda oito rebotes, brilhando principalmente no segundo tempo do jogo, quando LeBron já demonstrava cansaço em quadra. O astro fez boa partida, com um "double-double" de 29 pontos e dez rebotes (anotou ainda oito assistências), porém não conseguiu liderar a virada no placar no último quarto, como vinha fazendo nos últimos jogos.

Graças ao astro, o Cavaliers vinha embalado por 13 vitórias consecutivas, igualando recorde de invencibilidade da equipe. Kevin Love se esforçou, ao contribuir com 20 pontos. Mas nada parou o Pacers. Como consequência, os atuais vice-campeões da NBA perderam pela primeira vez em um mês. O último revés aconteceu no dia 9 de novembro, diante do Houston Rockets.

Apesar do resultado, o Cavaliers segue na vice-liderança da Conferência Leste, com 18 triunfos e oito derrotas. Está atrás apenas do Boston Celtics. Já o Pacers vem embalando na temporada regular, com sua terceira vitória seguida, a nona nos últimos 12 jogos. A equipe ocupa a quinta colocação da mesma tabela, com 15 triunfos e 11 derrotas.

O Cavaliers não foi o único favorito do lado Leste a decepcionar nesta rodada de sexta. Líder da Conferência e dono da melhor campanha da temporada até o meio de semana, o Boston Celtics foi batido pelo San Antonio Spurs por 105 a 102, fora de casa. A equipe vinha de quatro vitórias seguidas.

A grande partida foi decidida nos últimos cinco segundos do jogo, quando Manu Ginobili acertou uma cesta de três pontos para desempatar o duelo e garantir o triunfo dos anfitriões. LaMarcus Aldridge foi o cestinha da equipe, com 27 pontos. Ele obteve um "double-double" ao anotar também dez rebotes. O Spurs segue desfalcado de Kawhi Leonard e Kyle Anderson.

A cesta de três pontos sacrificou todo o esforço individual de Kyrie Irving na noite desta sexta. Cestinha da partida, ele anotou 36 pontos. Teve a companhia de Jayson Tatum, com 20 pontos e oito rebotes, e Jaylen Brown, autor de 15 pontos. Foi a quinta derrota do Celtics na temporada. O time soma 22 triunfos e é o que mais venceu na temporada regular até agora. Já o Spurs segue se aproximando do Warriors na Conferência Oeste. Já é o terceiro colocado, com 18 vitórias e oito derrotas.

O Warriors aumentou a vantagem na vice-liderança da tabela ao superar o Detroit Pistons por 102 a 98, nesta sexta, jogando fora de casa. Novamente sem Stephen Curry, que se recupera de uma torção no tornozelo direito, o time foi liderado por Kevin Durant, responsável por 36 pontos, 13 deles somente no terceiro quarto.

Ele anotou ainda 10 rebotes e sete assistências, mostrando liderança na ausência do principal astro da equipe, como fizera na partida anterior, quando cravou um "triple-double". Desta vez, Klay Thompson contribuiu com 21 pontos e Draymond Green registrou 13 assistências.

Pelo lado do Pistons, o destaque foi Avery Bradley, com seus 25 pontos. Não impediu, porém, a quinta derrota seguida da equipe, que vem sofrendo forte queda de rendimento nas últimas semanas, após fazer grande início de temporada. O time agora é o sétimo colocado da Conferência Leste, com 14 vitórias e 11 derrotas.

Em situação oposta, crescendo na competição, o Warriors anotou a 21ª vitória (tem seis derrotas). E já ameaça a liderança do Rockets no lado Oeste. O primeiro colocado tem 19 triunfos e quatro derrotas.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 111 x 119 Chicago Bulls

Detroit Pistons 98 x 102 Golden State Warriors

Indiana Pacers 106 x 102 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 89 x 103 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 107 x 116 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 109 x 102 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 109 x 116 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 105 x 102 Boston Celtics

Acompanhe os jogos deste sábado:

Los Angeles Clippers x Washington Wizards

Brooklyn Nets x Miami Heat

Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Houston Rockets