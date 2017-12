Olajuwon anuncia sua aposentadoria Hakeem Olajuwon, uma das maiores estrelas do basquete norte-americano, anunciou nesta terça-feira que irá se aposentar no dia 2 de novembro, quando sua equipe, o Toronto Raptors, enfrenta o Houston Rockets num dos primeiros jogos da temporada 2002/2003 da NBA. Aos 39 anos, o pivô de origem nigeriana tem problemas nas costas e precisaria passar por uma cirurgia para jogar mais um ano. Em 1994, Olajuwon converteu-se no único jogador a ganhar os prêmios de MVP (jogador mais valioso) do temporada e das finais, além de ser eleito o melhor defensor do campeonato. Naquele ano, ele liderou o Houston Rockets na conquista do título da NBA, conseguindo o bicampeonato no ano seguinte. Em 2001, Ojajuwon assinou contrato com o Toronto, depois de jogar 17 temporadas pelo Houston - por isso, decidiu fazer sua despedida justamente contra o Rockets. Não foi bem na última temporada, já pelo Raptors, mas encerra a carreira com mais de 26 mil pontos marcados e reverenciado como um dos melhores pivôs da história da NBA. Olajuwon, que completa 40 anos em janeiro, ficaria de 9 a 11 meses se recuperando da cirurgia nas costas que ele precisaria fazer para continuar jogando. Assim, decidiu seguir o caminho de Patrick Ewing, outro pivô que brilhou nas décadas de 80 e 90 e resolveu deixar as quadras recentemente.