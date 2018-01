Olimpíada: definidos grupos do basquete A seleção brasileira feminina de basquete vai integrar o Grupo A nas Olimpíadas de Atenas. De acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira, o time do Brasil terá a Austrália, Grécia, Japão, Nigéria e Rússia, como adversários na primeira fase dos Jogos. No Grupo ?B? estão as seleções dos Estados Unidos, atual campeã olímpica e mundial, além de Espanha, China, República Checa, Coréia do Sul e Nova Zelândia. Nesta primeira fase, as 12 seleções jogam entre si, em suas respectivas chaves. As quatro primeiras colocadas de cada grupo se classificam para as quartas-de-final. A equipe brasileira fará na Grécia, sua quarta participação em Olimpíadas. Foi 7ª colocada em 92 (Barcelona); medalha de prata em Atlanta (96) e medalha de bronze em Sydney (2000).