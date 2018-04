Olympiacos bate Real e fatura bi na Euroliga de basquete

LONDRES - O Olympiacos garantiu neste domingo o bicampeonato da Euroliga, principal competição de clubes do basquete europeu. Na decisão, a equipe superou um primeiro quarto muito ruim, conseguiu a virada e venceu o Real Madrid por 100 a 88, para delírio dos torcedores gregos que compareceram no ginásio O2, em Londres.

Foi a terceira conquista da equipe na história da competição - em 1997, bateram o Barcelona na decisão e no ano passado, o CSKA Moscou. O título também confirma a hegemonia grega no basquete europeu, já que cinco dos últimos sete títulos do torneio ficaram com times do país - o Panathinaikos levou em 2007, 2009 e 2011.

Irreconhecível no primeiro quarto, o Olympiacos foi para o vestiário perdendo por 17 pontos (27 a 10), porém, logo no segundo período reagiu e encostou (41 a 37). O terceiro quarto foi o mais equilibrado e as duas equipes foram para o último período empatadas (61 a 61), mas aí o time grego anotou 39 pontos e arrancou para a vitória.

O grande destaque da partida ficou por conta do armador norte-americano Acie Law, autor de 31 pontos. Ele contou com a ajuda de Kyle Hines (20 pontos) e Vassilis Spanoulis (13). Pelo Real, o cestinha foi o armador Sergio Rodrigues, com 22 pontos, enquanto Rudy Fernandez marcou 20.