O?Neal comanda vitória dos Lakers O pivô Shaquille O?Neal atingiu a melhor marca da NBA na temporada 2001 ao anotar 46 pontos na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks por 98 a 94 na madrugada desta quinta-feira. Esta foi a 16ª vitória da equipe no torneio e a nona consecutiva. Nos demais jogos da rodada o Boston Celtics venceu o Denver Nuggets por 95 a 80, o San Antonio Spurs derrotou o Atlanta Hawks por 120 a 112, o Detroit Pistons bateu o Seattle por 95 a 91, o Orlando passou pelo Chicago Bulls por 102 a 74, o Nova Jersey ganhou do Phoenix Suns por 106 a 87 e o Golden State venceu o Philadelphia Sixers por 93 a 87.