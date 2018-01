O´Neal conduz Heat à vitória Shaquille O´Neal e Dwyane Wade fizeram um total de 46 pontos e foram os destaques do Miami Heat na vitória, ontem à noite, sobre o Cleveland Cavaliers, por 100 a 88, na rodada em que estiveram frente a frente as duas principais equipes da Conferência Leste da NBA. O´Neal, com 26 pontos e 12 rebotes, foi a principal referência do ataque dos Heat, enquanto Wade mostrou eficiência tanto na defesa quanto no ataque. Outros resultados: Memphis Grizzlies 103, Los Angeles Clippers 106; Los Angeles Lakers 91, San Antonio Spurs 103.