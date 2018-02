O´Neal dita o ritmo na vitória do Miami Shaquille O´Neal, com 25 pontos e 12 rebotes, e Dwayne Wade, com 27 pontos, deram o tom e o ritmo na vitória do Miami Heat, ontem à noite, sobre o Los Angeles Lakers, por 102 a 89. Foi a 11ª vitória consecutiva do time de Miami e a 14ª, também em seqüência, jogando em casa. Em Dallas, os Mavericks venceram o Portland Trail Blazers, por 98 a 94. Em Oakland, o Golden State Warriors derrotou os Kings de Sacramento: 100 a 97.