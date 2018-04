O'Neal e brasileiros ficam fora do All-Star Game da NBA

O All-Star Game de 2010 da NBA não terá a participação do astro Shaquille O''Neal, que será disputado no dia 14 de fevereiro, no estádio do Dallas Cowboys, em Arlington, no Texas. E o jogo festivo também não contará com a presença de jogadores brasileiros, mesmo com o bom momento do pivô Nenê Hilário, do Denver Nuggets.

Na noite de quinta-feira, foram revelados os 14 jogadores que formarão o banco de reservas das equipes na partida. Eles foram escolhidos através dos votos do técnicos das equipes, que apontaram atletas das respectivas conferências. Os titulares já haviam sido eleitos pelo voto popular. Os times serão comandados pelos treinadores dos times que liderarem cada conferência no dia 31 de janeiro, desde que não tenham participado do jogo da última temporada.

Com 15 participações no All-Star Game e eleito o melhor jogador da partida do ano passado, ao lado de Kobe Bryant, O''Neal foi preterido pelos pivôs Dwight Howard e Al Horford na equipe da Conferência Leste.

Se não terá um veterano do All-Star Game, a próxima edição contará com sete estreantes. Pela Conferência Oeste, Kevin Durant (Oklahoma City Thunder), Zach Randolph (Memphis Grizzlies) e Deron Williams (Utah Jazz) vão participar do jogo pela primeira vez. Os estreantes do Leste serão Al Horford (Atlanta Hawks), Gerald Wallace (Boston Celtics), Rajon Rondo (Boston Celtics) e Derrick Rose (Chicago Bulls)

Confira os jogadores escolhidos para o All-Star Game:

Conferência Leste

Chris Bosh (Toronto Raptors)

Kevin Garnett (Boston Celtics)

Al Horford (Atlanta Hawks)

Dwight Howard (Orlando Magic)

Allen Iverson (Philadelphia 76ers)

LeBron James (Cleveland Cavaliers)

Joe Johnson (Atlanta Hawks)

Paul Pierce (Boston Celtics)

Rajon Rondo (Boston Celtics)

Derrick Rose (Chicago Bulls)

Dwayne Wade (Miami Heat)

Gerald Wallace (Charlotte Bobcats)

Conferência Oeste

Carmelo Anthony (Denver Nuggets)

Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)

Tim Duncan (San Antonio Spurs)

Kevin Durant (Oklahoma City Thunder)

Pau Gasol (Los Angeles Lakers)

Steve Nash (Phoenix Suns)

Dirk Nowitzk (Dallas Mavericks)

Chris Paul (New Orleans Hornets)

Zach Randolph (Memphis Grizzlies)

Brandon Roy (Portland Trail Blazers)

Amare Stoudemire (Phoenix Suns)

Deron Williams (Utah Jazz)