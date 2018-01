O?Neal está fora do Jogo das Estrelas O pivô Shaquille O?Neal, do Los Angeles Lakers, está fora do Jogo das Estrelas, domingo. Seu substituto será Elton Brand, do Los Angeles Clippers. O anúncio da alteração no time do Oeste foi feito pelo comissário da NBA, David Stern. Segundo ele, O?Neal sofre de artrite em um dedo do pé direito. Brand, em sua terceira temporada na liga, participará pela primeira vez de um Jogo das Estrelas. Don Nelson, técnico do Oeste, ainda não definiu quem vai atuar como titular. No ano passado, O?Neal também não participou do evento por causa de uma contusão no pé direito. Ele foi o segundo jogador mais votado pelos torcedores este ano, com 1,25 milhão de votos, superado apenas por Vince Carter, do Toronto Raptors.