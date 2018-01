O?Neal leva Lakers à nova vitória O pivô Shaquille O´Neal foi o principal destaque na vitória do L.A. Lakers por 119 a 109 sobre o Dallas, na rodada da NBA encerrada na madrugada desta quarta-feira. O?Neal anotou 29 pontos e conseguiu 11 rebotes, num desempenho que foi decisivo para a vitória. Com esse resultado, o L.A. Lakers chega à terceira colocação na Divisão do Pacífico, atrás de Portland e Sacramento, respectivamente, líder e vice-líder da divisão. A rodada da NBA teve ainda os seguintes resultados: Toronto 113 x 102 Golden State; Vancouver 116 x 104 Washington, Phoenix 110 x 104 Orlando, Nova York 76 x 74 Miami, Milwaukee 101 x 92 Chicago, L.A. Lakers 119 x 109 Dallas, Houston 101 x 84 Boston, Portland 104 x 94 Denver e Sacramento 94 x 80 Atlanta. Nesta quarta-feira, a NBA prevê as seguintes partidas: Vancouver x Filadelfia; L.A. Clippers x Cleveland, N.Y x Detroit, Phoenix x Miami, Toronto x N. Jersey, Houston x Minnesota, L.A. Lakers x San Antonio e Denver x Seattle.