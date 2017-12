O´Neal recupera o brilho e Miami vence primeira na NBA O pivô Shaquille O´Neal voltou a brilhar primeira vitória do atual campeão da NBA, o Miami Heat, sobre o New Jersey Nets, por 91 a 85. A equipe, que levou uma surra de 42 pontos de diferença do Chicago Bulls na estréia, desta vez contou com a liderança de O´Neal para voltar a ser uma equipe vencedora. "A equipe entendeu que as férias e as festas já acabaram", disse o técnico Pat Riley. O ala-armador Vince Carter, do Nets, venceu o duelo com Dyane Wade e foi o cestinha do jogo. Mas, apesar de seus 27 pontos, quatro rebotes e quatro assistências, não pôde evitar a derrota da equipe. O Los Angeles Lakers chegou a sua terceira vitória consecutiva ao bater o Seattle Supersonics por 118 a 112, em Los Angeles. Lamar Odom foi mais uma vez o cestinha da equipe, com 28 pontos. Com ótima atuação de LeBron James, que marcou 25 pontos e pegou 10 rebotes, o Cleveland Cavaliers obteve sua segunda vitória na temporada: 88 a 81 sobre o San Antonio Spurs, fora de casa. O brasileiro Anderson Varejão marcou 3 pontos e pegou 5 rebotes, nos 18 minutos em que esteve em quadra. Outro brasileiro, Leandrinho, foi titular do Phoenix Suns na derrota para o Utah Jazz, de Rafael "Baby" Araújo, que não jogou. Ele fez 22 pontos e terminou como o cestinha da partida, mas não conseguiu evitar a derrota por 108 a 104 - teve nas mãos a chance de empatar o jogo em 106 a 106, a 15 segundos do fim, mas errou o arremesso. Nenê Hilário também não foi bem sucedido. O Denver Nuggets perdeu em casa para o Minnesota Timberwolves, 112 a 109, e soma duas derrotas em dois jogos. Nenê teve atuação razoável: jogou 22 minutos e fez 13 pontos. Em Indianapolis, o New Orleans Hornets, sem Marquinhos, venceu o Indiana Pacers por 100 a 91. Outros resultados Orlando Magic 103 x 105 Philadelphia Sixers Toronto Raptors 109 x 92 Milwaukee Bucks Atlanta Hawks 102 x 92 New York Knicks Boston Celtics 88 x 101 Detroit Pistons Memphis Grizzlies 96 x 93 Charlotte Bobcats Chicago Bulls 88 x 89 Sacramento Kings Golden State Warriors 102 x 89 Portland Trail Blazers