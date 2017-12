O?Neal renova com Miami por US$ 100 mi O pivô Shaquille O?Neal, um dos astros da NBA, renovou nesta terça-feira seu contrato com o Miami Heat, equipe pela qual ajudou a levar até as finais da Conferência Leste da temporada passada - perdeu para o Detroit Pistons. A renovação, por mais cinco anos, valeu mais 100 milhões de dólares para a conta bancária do jogador. ?Queríamos nos assegurar que Shaquille recebesse uma boa compensação por tudo o que fez na carreira. Ele recebe o que vale. E foi importante para o Miami, que quer ganhar um campeonato em um curto prazo?, disse Perry Rogers, empresário do pivô, que passa férias na Itália. Para poder renovar o contrato, O?Neal havia anulado o anterior, onde receberia cerca de 36 milhões de dólares por apenas mais uma temporada. Em um comunicado oficial da equipe da Flórida, Shaquille se mostrou muito emocionado com o acordo. ?Este contrato me permite cumprir todos os objetivos financeiros a longo prazo da minha família e permite ao Heat adquirir jogadores que precisamos para ganhar um campeonato?, afirmou O?Neal, que já ganhou três títulos com o Los Angeles Lakers (2000, 2001 e 2002).