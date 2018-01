O?Neal se casa em segredo em L.A. Shaquille O?Neal, o astro do L.A. Lakers da NBA, se casou na quinta-feira com Shaunie Nelson, sua namorada havia três anos. O casal já tem dois filhos e espera o terceiro para maio. A cerimônia, no Hotel Beverly Hills, foi tão cercada de mistério que os companheiros de time de O?Neal só foram informados do fato na véspera do Natal.