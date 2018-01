Operação no pé tira Pau Gasol das quadras por três meses Eleito o melhor jogador do Mundial de basquete do Japão, o espanhol Pau Gasol vai passar por uma cirurgia no pé esquerdo nesta sexta-feira. Segundo os médicos do Memphis Grizzlies, equipe que o atleta defende na NBA, o ala-pivô deve ficar afastado das quadras por um período de três meses. Gasol sofreu a contusão durante as semifinais da competição contra a Argentina. Por causa da fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, ele não pôde enfrentar a Grécia na decisão do título - os espanhóis conquistaram o ouro após vitória por 70 a 47. Após ter participado da festa pelo título em Madri, Gasol voltou aos Estados Unidos para se reapresentar à sua equipe. O jogador foi avaliado pelos médicos norte-americanos, que marcaram a cirurgia para sexta, na Campbell Clinic. O Memphis Grizzlies inicia a preparação para a temporada 2006/07 da NBA no dia 10 de outubro, contra o Houston Rockets fora de casa, e disputam seu primeiro jogo oficial contra o New York Knicks, em 1º de novembro.