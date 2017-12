Orlando e Minnesota duelam na NBA Tracy McGrady de um lado e Kevin Garnett, do outro, é promessa de um grande duelo. Considerados fortes candidatos para acabar com a supremacia dos Lakers na temporada da NBA, Orlando Magic e Minnesota Timberwolves se enfrentam nesta quarta-feira, em ritmo de revanche. As equipes confrontaram-se semana passada, com vitória do Minnesota, por 103 a 95, com 21 pontos de Garnett. McGrady foi o cestinha, com 25.