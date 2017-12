Orlando ganha o primeiro jogo da NBA A equipe do Orlando Magic conquistou a primeira vitória da temporada 2002/2003 da NBA, ao derrotar o Philadelphia Sixers, por 95 a 88, nesta terça-feira à noite, em Orlando. O cestinha da partida foi Tracy McGrady, do Orlando, com 31 pontos. Ele acertou 13 dos 24 arremessos. Grant Hill, seu companheiro de time, anotou 18 pontos. Mesma pontuação do astro Allen Iverson, dos Sixers.