Orlando Magic acerta com o armador Jason Williams

Depois de não chegar a um acordo com o New York Knicks, o armador Jason Williams optou por retornar à NBA através do Orlando Magic, em anúncio oficial do clube nesta quarta-feira.

"Jason dá ao time a liderança que é necessária para vencer tudo", disse o gerente do time, Otis Smith, que completou. "Ele é um armador veterano, que sabe o que é preciso para ser campeão. Estamos felizes por contar com o tal jogador."

Jason Williams, conhecido pela sua rapidez e bom passe, estava fora da NBA há quase dois anos, depois de anunciar sua aposentadoria quando foi adquirido pelo Los Angeles Clippers.

No começo da pré-temporada deste ano, Williams entrou com pedido para voltar à liga, e a prioridade de sua contratação - de acordo com a regulamentação de jogadores que voltam a jogar depois de pedir aposentadoria - era do New York Knicks, que não conseguiu acertar com o armador.

Livre para negociar, Jason Williams acertou com o Orlando Magic por dois motivos: sua família mora na cidade da Flórida e o time é o atual vice-campeão da NBA.

Williams, em 10 temporadas da NBA, obteve médias de 11,4 pontos e 6,3 assistências, sendo campeão com o Miami Heat na temporada 2005/06.