Orlando Magic perde e cai para quarto do Leste na NBA

O Orlando Magic entrou em quadra como favorito na noite de quinta-feira, mas não conseguiu confirmar sua condição diante do Miami Heat, no clássico da Florida. Os atuais vice-campeões perderam por 104 a 86, e caíram do segundo para o quarto lugar na Conferência Leste da NBA.

OS JOGOS DA RODADA Quinta-feira, 17 de dezembro Chicago Bulls 98 x 89 New York Knicks Miami Heat 104 x 86 Orlando Magic Portland Trail Blazers 105 x 102 Phoenix Suns Sexta-feira, 18 de dezembro Toronto Raptors x New Jersey Nets Atlanta Hawks x Utah Jazz Boston Celtics x Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks New Orleans Hornets x Denver Nuggets Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings New York Knicks x Los Angeles Clippers Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons Memphis Grizzlies x Indiana Pacers Dallas Mavericks x Houston Rockets Golden State Warriors x Washington Wizards

O grande nome da partida foi o ala-armador Dwyane Wade, do Miami. Ele foi o cestinha do confronto, com 25 pontos, e ainda colaborou com sete assistências, além de dar dois tocos. Michael Beasley também teve bom desempenho, com 22 pontos e oito rebotes.

Pelo Orlando Magic, o melhor pontuador foi o pivô Dwight Howard, com 17. Ele também liderou o time em rebotes, com 14, e tocos, com dois. O ala-armador Vince Carter, longe de suas melhores atuações, ficou com dez pontos e errou todos os quatro arremessos de três pontos que tentou.

A derrota foi a sétima do Orlando Magic em 26 partidas na temporada regular - o Boston lidera o Leste com 20 vitórias e quatro derrotas. O Miami, com 13 vitórias e 11 derrotas, está em quinto lugar.

No confronto entre duas equipes que buscam boa posição no Oeste, o Portland Trail Blazers superou o Phoenix Suns por 105 a 102. O destaque do jogo foi o armador Jerry Bayless, que marcou 29 pontos nos 29 minutos em que esteve em quadra.