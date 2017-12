Orlando Magic sofre a 13ª derrota seguida O Indiana Peacers, líder da atual temporada da NBA, derrotou o Orlando Magic por 89 a 78, na noite desta segunda-feira. Foi a 13ª derrota seguida do Magic, que se esforçou muito durante a partida para evitar o resultado previsível do embate entre o pior e o melhor time do campeonato. Veja os resultados dos outros jogos da noite: New York Knicks 94 x 88 Boston Celtics Detroit Pistons 94 x 89 Atlanta Hawks Houston Rockets 105 x 90 LA Clippers