Orlando sofre, mas vence o rival Miami Heat

Apesar de uma noite brilhante do armador Dwyane Wade, o Miami Heat perdeu para o rival Orlando Magic por 121 a 114, na madrugada deste sábado (horário de Brasília), em partida válida pela temporada regular da NBA. Com a vitória, a segunda consecutiva, o time de Orlando tenta se recuperar de um mês de dezembro ruim, com altos e baixos, somando sua segunda vitória consecutiva, chegando à marca de 20 vitórias e 11 derrotas, que é o suficiente para liderar a Divisão Sudeste da Conferência Leste. Já o Miami, que não contou com o pivô Shaquille O´Neal, machucado, segue com apenas oito vitórias e 22 derrotas. O destaque da partida foi Dwyane Wade,com 48 pontos, igualando seu recorde pessoal de pontos numa única partida. Mas o Magic contou com as boas atuações do pivô Dwight Howard, com 29 pontos e 21 rebotes, enquanto o turco Hedo Turkoglu ajudou com 22 pontos. O destaque curioso da partida foi a cesta de três pontos de Daequan Cook com dois segundos para o término do tempo regular, levando o jogo para a prorrogação, que foi comandada pelo Magic.