Orlando vence Boston com cesta no último segundo

Com uma cesta de Rashard Lewis restando 1s3 para o final da partida, o Orlando Magic derrotou o Boston Celtics por 96 a 94 em duelo que envolveu duas das principais equipes da Conferência Leste da NBA na noite de quinta-feira. Na última temporada, o Magic foi o algoz do Celtics, ao eliminá-lo nos playoffs em um emocionante duelo de sete partidas.

Além da cesta decisiva, Rashard Lewis foi o cestinha do jogo, com 23 pontos. O pivô Dwight Howard também foi fundamental para o triunfo ao fazer 19 pontos e conseguir dez rebotes. Ray Allen foi o cestinha do Boston Celtics, com 20 pontos.

O Phoenix Suns contou com uma virada no quarto final para derrotar o Dallas Mavericks por 112 a 106 e se manter no grupo das equipes que vão se classificar para os playoffs da NBA. O time do brasileiro Leandrinho, que está contundido, ocupa a oitava colocação na Conferência Oeste.

Garantidos no All-Star Game, Amare Stoudemire e Steve Nash brilharam no triunfo do Phoenix Suns. Stoudemire foi o cestinha do jogo com 22 pontos, enquanto Nash fez 19 pontos e 11 assistências. Jason Terry, com 21 pontos, foi o principal jogador do Dallas Mavericks.

Comandado por Chris Bosh, o Toronto Raptors derrotou o New York Knicks por 106 a 104. Chamado para o All-Star Game, ele fez 27 pontos e conseguiu 15 rebotes, liderando a equipe canadense, que também contou com atuação destacada de Hidayet Turkoglu, que marcou 26 pontos e pegou 11 rebotes. David Lee, do Knicks, foi o cestinha da partida com 29 pontos. Ele ainda conseguiu 18 rebotes.

Confira os resultados dos jogos de quinta-feira:

New York Knicks 104 x 106 Toronto Raptors

Orlando Magic 96 x 94 Boston Celtics

Phoenix Suns 112 x 106 Dallas Mavericks

Confira os jogos desta sexta-feira:

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Philadephia 76ers x Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

New Orleans Hornets x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Detroit Pistons x Miami Heat

New Jersey Nets x Washington Wizards

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Charlotte Bobcats