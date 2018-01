Orlando vence e atinge marca histórica A equipe derrotou os Knicks, de Nova York por 96 a 88 e atingiu a marca histórica de nove vitórias consecutivas na NBA - a liga norte-americana de basquete profissional. Esta é a primeira vez que o Orlando chega a nove vitórias consecutivas desde novembro de 94, quando, liderado por Shaquille O´Neal e Penny Hardaway, se classificou para a final da NBA. Na decisão, a equipe foi derrotada pelos Rockets, de Houston. Com a vitória, o Orlando ocupa a quarta posição na Divisão do Atlântico, atrás do time de NY, com a marca de 28 vitórias e 23 derrotas. A rodada da NBA, encerrada na madrugada desta segunda-feira, teve ainda os seguintes resultados: San Antonio 92 x 74 Toronto; Filadelfia 104 x 98 Phoenix, N. Jersey 102 x 96 L.A. Clippers, Utah 94 x 90 Sacramento, Vancouver 110 x 102 Minnesota, Indiana 110 x 109 L.A. Lakers, Washington 101 x 98 Denver e Atlanta 98 x 91 Golden State. A NBA tem a seguinte classificação após mais essa rodada: Divisão do Atlântico da Conferência Leste: Filadelfia; Miami, NY, Orlando, Boston, N. Jersey e Washington. Na Divisão Central, a classificação é a seguinte: Milwaukee, Charlotte, Toronto, Indiana, Cleveland, Detroit, Atlanta e Chicago. Na Confederência Oeste, a situação é a seguinte: Divisão Meio-Oeste: San Antonio; Utah, Dallas, Minnesota, Denver, Houston e Vancouver. Na Divisão do Pacífico: Portland; Sacramento, L.A. Lakers, Phoenix, Seattle, L.A. Clippers e Golden State. Nesta segunda-feira estão previstos os seguintes jogos: Chicago x Cleveland; L.A. Clippers x Detroit, San Antonio x Milwaukee e Boston x Utah.