Oscar anuncia o fim da carreira Agora parece ser definitivo. Depois de, por várias vezes, dizer que estava chegando perto da aposentadoria, para em seguida adiar a decisão, Oscar anunciou nesta segunda-feira que abandona a carreira de jogador. Dono da maioria dos recordes do basquete brasileiro, o "Mão Santa" deixa as quadras aos 45 anos, com a incrível marca de 49.703 pontos marcados. Oscar jogou nos últimos 4 anos pelo Flamengo, onde nunca deixou de ser cestinha. Entre os muitos dos seus recordes, ele foi o jogador que mais fez pontos numa partida de Olimpíada (em Seul/88, quando fez 55 contra a Espanha) e também em um Mundial (em 90, com 52 sobre a Austrália). Mas a maior conquista da carreira de Oscar foi a medalha de ouro no Pan-Americano de 1987, em Indianápolis, quando o Brasil, liderado pelo seu maior cestinha, derrotou os Estados Unidos na final disputada na casa do adversário. ?Defender a seleção por 20 anos da minha vida foi a coisa de que eu mais me orgulhei na carreira?, disse Oscar na entrevista coletiva desta segunda-feira, quando anunciou a aposentadoria. Por muitas vezes, ele negou convites para jogar na NBA para não se impedido de defender o Brasil. ?Vocês vão ver muitos jogadores melhores do que eu, mas nunca verão alguém que treinou mais do que eu. Treinei para ser melhor do mundo e não consegui. Mas treinei mais do que qualquer um nesse planeta e me orgulho disso. Obrigado.?