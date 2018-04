Oscar confiante na luta contra o câncer: 'Esse tumor pegou o cara errado'

SÃO PAULO - Maior jogador de basquete brasileiro de todos os tempos, recordista mundial em pontos, com 49.703, Oscar Schmidt concedeu entrevista em sua residência, em Santana do Parnaíba-SP, nesta sexta-feira, para acabar com os rumores sobre sua luta contra o câncer. Com 55 anos, o ex-ala da seleção brasileira já passou por duas cirurgias. Em 2011, quando foi diagnosticado um tumor maligno, e em abril deste ano, após ressonância apontar o avanço da doença.

"Eu estou curado, curadíssimo. Fiz uma palestra na terça-feira. A palestra foi linda, já voltei a trabalhar. Não vejo nada diferente. Muita gente fala que vai vencer, e a maioria não vence, mas eu vou conseguir. Não chorei em nenhum momento. Choro muito menos agora. É um tumor pequeno, de grau 3, mas malvado. Se eu deixar, ele não sai. Mas não vou deixar. Mesmo que não consiga, vou tentar de todos os modos. Esse tumor pegou o cara errado", reforçou o ex-jogador, que havia conversado com o Estado quarta-feira.

Apesar do momento complicado, Oscar aproveitou para comentar sobre sua alegria por causa da festa de inclusão de seu nome no Hall da Fama de basquete, em setembro, nos Estados Unidos. "Esse é um ano incrível. A pior notícia e a melhor. Vou estar lá (na festa do Hall da Fama). Essa vai ser a maior vitória da minha vida. Depois da primeira operação, passei a não guardar mais dinheiro. Fiz um terno em Londres, que vou usar na festa. Demorou quatro meses para ele ficar pronto. Foi uma grana, em pounds, hein? Mas tinha de fazer lá", conta o ídolo.

As palestras foram a alternativa que Oscar adotou para ganhar dinheiro após sua aposentadoria, há 10 anos. "Meu plano é continuar fazendo palestras cada vez melhores e ganhar o prêmio 'Top of Mind'. Fui indicado este ano e tenho a maior vontade de ganhar. Vou me esforçar muito", garantiu o medalhista de ouro no Pan-Americano de 87, em entrevista ao Estado no domingo. O neurocirurgião Marcos de Queiroz Teles Gomes, que operou Oscar no dia 30 de abril, já disse que o ex-jogador leva uma vida normal e terá "sobrevida de qualidade por vários anos".