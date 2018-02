Oscar critica ida de brasileiros para NBA O maior nome da história do basquete brasileiro está pessimista com o futuro da seleção nacional. Oscar Schmidt criticou nesta sexta-feira, em Brasília, os atuais jogadores que almejam fazer fama na NBA e deixam "em segundo ou em terceiro plano" a camisa verde e amarela. "Hoje, infelizmente, a seleção não é mais prioridade para ninguém. E se ela não for a primeira opção de todo atleta, se eles não viverem em função dela, não vamos chegar mais a lugar algum", afirmou Oscar, durante a entrevista coletiva realizada em função do jogo que acontece domingo e marcará, oficialmente, sua despedida das quadras. Oscar, hoje com 46 anos, acredita que mesmo se o Brasil tivesse 10 jogadores na NBA (hoje são três: Nenê, Leandrinho e Alex), a seleção nacional não teria ganho algum com isso. Pelo contrário. "Não pode o atleta vir jogar (na seleção) e ficar com medo de se machucar, ou então querer se guardar para o clube porque lá ele ganha uma fortuna", disse o ex-jogador. Durante a vitoriosa carreira, Oscar recusou em algumas ocasiões convites da NBA. "Porque a coisa mais importante do mundo, para mim, sempre foi o Brasil. Eu sacrifiquei minhas férias até os 35 anos de idade só para defender a seleção", explicou. Na época, os jogadores profissionais da liga norte-americana de basquete não podiam disputar os Jogos Olímpicos, o que mudou a partir de 1992, em Barcelona. Para Oscar, o ideal seria que os atletas permanecessem nos clubes nacionais, mas admite, porém, que os torneios no Brasil têm nível inferior a de alguns campeonatos disputados no exterior, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. No domingo, em sua despedida, Oscar jogará na remontada seleção brasileira de 1987, com boa parte dos atletas que venceram os Estados Unidos na final do Pan-Americano de Indianápolis. O adversário será formado por amigos que acompanharam a carreira do ?Mão Santa?.