Oscar deixa a Liga de Basquete Profissional O ex-jogador Oscar anunciou nesta sexta-feira seu afastamento da Liga de Basquete Profissional (LBP), entidade criada recentemente e que não tem vínculos com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Sua decisão se deve ao fato de os clubes não terem sidos incluídos na nova competição nacional, prevista para começar em outubro de 2004. Pelo projeto idealizado por João Henrique Areias, diretor de uma empresa de marketing esportivo, apenas universidades, empresas e cidades participarão do torneio organizado pela liga. "Não posso aceitar a exclusão dos clubes. É uma questão de princípios. Se aceitasse, estaria traindo o meu passado de jogador", afirmou Oscar, frisando que, apesar de sua saída, continuará apoiando o projeto. "Tem tudo para dar certo. É uma atitude para salvar o basquete brasileiro." O ex-atleta da seleção brasileira disse que seu sonho seria ver uma liga de clubes, sem a presença de empresas no nome da instituição, e que tentou convencer Areias dessa idéia. "Seria como no futebol para criar um vínculo do torcedor com o basquete desde o nascimento", contou Oscar. Decepcionado com a atual fase do esporte no Brasil, ele culpa o modelo vigente de disputa das competições como um dos responsáveis pela crise financeira dos clubes. E voltou a criticar a gestão de Gerasime Bosikis, o Grego, à frente da CBB. "Temos uma ótima geração que pode se perder por causa da falta de estrutura. Deixamos de ir nas duas últimas Olimpíadas e fomos mal no Mundial. Vocês viram os amistosos que fizemos antes do Pré-Olímpico?", questionou Oscar, referindo-se aos jogos com Cuba e República Dominicana. Segundo ele, o Brasil tinha de enfrentar adversários de maior peso como Lituânia, Rússia, Itália, entre outros. Para João Henrique Areias, a não inclusão dos clubes na liga se explica por uma questão de "mercado". "É praticamente impossível vender um projeto para uma liga de clubes. Ninguém quer arriscar um investimento pois não há credibilidade", disse, exemplificando sua tese com recentes empresas que deixaram o País por causa das más administrações. "A ISL deixou o Flamengo. A Hicks e Muse, o Corinthians. Isso só para citar alguns casos." De acordo com Areias, as universidades têm condições de satisfazer as necessidades do mercado, facilitando o trabalho. "Mesmo assim, reconheço que a criação desta liga é muito difícil. Mas já temos alguns interessados", afirmou, revelando que o prazo para a viabilização do torneio é março de 2004. Além da dificuldade em encontrar patrocinadores, Oscar e Areias podem se ver diante de um outro empecilho: a própria CBB. Caso a entidade não reconheça a liga, os jogadores que estiverem atuando na competição independente poderão deixar de ser convocados para a seleção. "O Oscar teve uma conversa informal com o Grego. Ainda não temos uma posição oficial", disse Areias. Oscar, porém, disse que a criação da liga é amparada pela Lei Pelé e acredita que, se o projeto for um sucesso na sua primeira edição, a CBB não terá motivos para negar o seu reconhecimento. "É um projeto bom para o basquete. Seria uma loucura ser contra." Segundo o projeto, a LBP será uma liga auto-sustentada com 12 participantes, todos adquiridos em sistema de franquia, e disputada em oito meses (de outubro de 2004 a maio de 2005). Totalizaria 300 jogos, incluindo o das estrelas do campeonato, e não afetaria o calendário de competições oficiais da seleção brasileira. Cerca de 144 jogadores estariam envolvidos, dentre eles 24 atletas estrangeiros. Presidente - Com a saída de Oscar, a vaga de presidente da liga ficou vaga. A tendência, agora, é a de que as equipes participantes escolham o nome do futuro dirigente. Mas Areias não escondeu o desejo de contar com o ex-jogador no cargo. "No ano que vem, quando tudo estiver certo, vamos tentar convencer o Oscar a voltar", afirmou.