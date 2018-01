Oscar e Alexey são punidos por briga Os jogadores Oscar Schmidt e Alexey, do Flamengo, foram punidos com suspensão pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB) por causa de briga durante o jogo contra o Pinheiros. Oscar foi suspenso por duas partidas e Alexey, por uma. O Flamengo será multado em R$ 2 mil. A briga entre os atletas da mesma equipe começou em quadra, quando foram punidos com falta técnica. O desentendimento continuou no banco de reservas. Oscar chegou a atirar uma garrafa plástica com água contra Alexey, mas errou o alvo. Ambos foram desqualificados da partida. Oscar divulgou nota oficial, onde diz que errou e pede desculpas.